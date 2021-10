Il 10 ottobre 1813 nasceva a Roncole Giuseppe Verdi

Continua oggi la pubblicazione di «Accadde oggi», spazio che accoglie le vignette «in punta di matita» firmate da Luca Ghidinelli. Il vignettista bresciano ci porta ogni giorno attraverso una sua tavola a ripercorrere una data storica, un anniversario del mondo sportivo o degli spettacoli, una ricorrenza legata al mondo della politica o della cronaca. Un'occasione per ricordare - in un sorriso - un momento del passato più o meno remoto avvenuto in data analoga a quella della giornata corrente.

Il 10 ottobre 1813 nasce a Roncole, frazione di Busseto in provincia di Parma, Giuseppe Verdi, musicista, compositore e senatore italiano, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi operisti di tutti i tempi.

Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale e divenne un simbolo artistico dell'Unità del Paese. Alcune sue arie sortirono un effetto importante nell'Italia in fermento di quegli anni, per esempio il coro del «Va Pensiero», tratto dall'opera del «Nabucco» e visto come il lamento del popolo italiano per la «Patria sì bella e perduta».

Fu insignito di numerosi riconoscimenti.

