Domenica si entra gratis al museo: ecco dove nel Bresciano

Torna il 2 febbraio la #domenicalmuseo, reintrodotta e resa permanente dal ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini, con l'ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all'iniziativa.

Aperti e free tutti i musei e le aree archeologiche più prestigiose, dal Colosseo a Pompei, dalla Pinacoteca di Brera agli Uffizi, Capodimonte, la Reggia di Caserta ma anche molto di più e l'iniziativa è ghiotta proprio per scoprire i tantissimi gioielli della cultura offerti dal territorio: dalla casa museo di Gabriele D'Annunzio a Pescara al tempio delle tavole palatine a Bernalda in Basilicata; dal museo e parco archeologico nazionale di Scolacium in Calabria all'area archeologica di Conza, in Campania.

E ancora dagli Scavi di Oplontis, sempre in Campania all'Abbazia di Pomposa a Codigoro, in Emilia Romagna; dal Palazzo di Teodorico a Ravenna al museo archeologico di Aquileia; dalla Torre di Cicerone a Civitavecchia al Museo etrusco di Villa Giulia a Roma; dal Museo preistorico dei Balzi Rossi di Ventimiglia, in Liguria.

Nel Bresciano saranno vitabili gratuitamente:

- Parco nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane di Capo di Ponte

- Villa romana e Antiquarium di Desenzano del Garda

- Castello Scaligero di Sirmione

- Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione

- Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno

- Museo archeologico nazionale della Valle Camonica di Cividate Camuno

- Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo a Capo di Ponte

- Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica (

- Santuario di Minerva di Breno

L'elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all'indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo

