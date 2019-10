Altre star di Hollywood in arrivo sul set di Ponte di Legno

Altre star hollywoodiane in arrivo nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: dopo Michael Madsen ed Eric Roberts, che a settembre hanno preso parte alle riprese del thriller Dirty Fears ambientato all'Hotel Cielo Blu del Passo Tonale, altri attori di fama internazionale sono attesi nei prossimi mesi.

In particolare è confermata la presenza di Malcom McDowell, che è stato nominato al Golden Globe e ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di Alex DeLarge nel capolavoro di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica.

Ma torneranno anche Eric Roberts e Ieva Lykos, che erano già nel cast di Dirty Fears. A trasformare il comprensorio Pontedilegno-Tonale in un set cinematografico è stato il regista Carlo Fusco che è rimasto letteralmente affascinato dai paesaggi d'alta montagna che ha trovato qui, tra la Lombardia ed il Trentino. E così, mentre era impegnato nelle riprese del primo thriller, già immaginava di ambientare qui anche The Final Code, un lungometraggio drammatico ispirato da una storia di cronaca, scritto dalla sceneggiatrice e attrice Ieva Lykos.

The Final Code, un lungometraggio ispirato da una storia di cronaca - Foto © www.giornaledibrescia.it

«Questo territorio ha enormi potenzialità, è bastato guardarmi in giro e salire ai 3.000 metri di quota del ghiacciaio Presena per trovare subito l'ispirazione per questi film - spiega Carlo Fusco - Sono paesaggi drammatici e suggestivi, che comunicano sensazioni forti e che trovo particolarmente indicati per raccontare storie intense, come quelle dei miei film».

The Final Code è una produzione Lykos Film e avrà una distribuzione internazionale, diventando un veicolo di promozione del territorio. Per questo motivo, la produzione è disponibile a valutare eventuali aziende - principalmente lombarde e trentine ma non solo - interessate a pubblicizzarsi all'interno del film attraverso l'inserimento del proprio prodotto, che verrebbe inserito nelle inquadrature, nella sceneggiatura oppure addirittura nella trama del film. La produzione è altresì disponibile a valutare eventuali investitori privati, interessati ad acquisire quote del film. Chi fosse interessato può contattare la produzione a questo indirizzo: ceo@lykosfilm.eu

Nel frattempo è in fase di post produzione il thriller Dirty Fears, che a settembre ha portato nel comprensorio Pontedilegno-Tonale gli attori Sokol Martini (nel ruolo del protagonista), Ieva Lykos e i già citati Michael Madsen ed Eric Roberts. Il film uscirà a gennaio in USA e Canada ma è prevista un'anteprima qui, tra le montagne che tanto hanno ispirato il regista.

