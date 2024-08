Sul recupero (possibile) della vecchia scuola di Pisogne

La rigenerazione urbana per il riuso del fabbricato sarebbe utile per diverse ragioni

1 ' di lettura

La vecchia scuola elementare di Pisogne

Il traffico sulla variante della Statale 510 Sebina Orientale è intenso e la circolazione, come spesso accade, figuriamoci nelle vacanziere giornate agostane, rallentata. Anche per godere della sempre gradevole vista di Pisogne e del suo gradevole lungolago, scelgo di lasciare la presunta superstrada per risalire il Sebino verso la Vallecamonica lungo la vecchia arteria. All’altezza del centro commerciale noto la sagoma di una solida struttura da tempo inutilizzata. Circa tre anni fa si era parl