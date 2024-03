Quelle rotonde… sulle strade bresciane

Adriano Baffelli

Le note di Fred Bongusto ricordano che tra Castegnato e Gussago servirebbe una rotatoria

1 ' di lettura

Una rotatoria vista dall'alto

Raggiungendo da Brescia la Franciacorta dalla Mandolossa, ad esempio perché la tangenziale regala rallentamenti per via dell’inconcepibile restrizione a una corsia per senso di marcia all’altezza di Castegnato, succede di pagare dazio a una irrisolta forca caudina: il semaforo all’intersezione tra la Statale 510 e la Provinciale 45 bis che collega Gussago a Castegnato. Anche oggi mi trovo in colonna. L’area ospita un gran numero d’imprese, anche di considerevoli dimensioni, come la Metra, adagia