Pensavo fosse amore e invece era la primavera elettorale

Percorrendo la nostra estesa provincia percepisci nei vari territori che diversamente uguali la compongono, ché variano panorami e profili ma non la coriacea determinazione al fare e al medesimo tempo a criticare quanto fatto, percepisci un certo clima. Certo, della primavera, direte voi. Sì, ma di una primavera elettorale.

Le macchine della propaganda più accorte hanno iniziato a confezionare messaggi e telefonate. Persone scomparse dagli scenari improvvisamente vestono i panni dell’amico presente e rassicurante. Torna alla mente il dialogo tra una coppia di napoletani ascoltato alcuni anni fa: «Ma perché mi salutano persone che manco mi guardavano?» chiedeva il marito, sentendosi rispondere dalla signora «Per forza, Peppino, stanno le elezioni!».

Il plauso a quanti decidono di affrontare la competizione elettorale e le conseguenti responsabilità di governare o di fare da controllori, stimolando e pungolando dai banchi dell’opposizione, è doveroso in una stagione che registra disaffezione e scarsa disponibilità all’impegno per il bene comune. L’attenzione alle promesse pure deve essere alta per evitare l’effetto «Pensavo fosse amore invece era un calesse», film di Troisi del 1991 con Francesca Neri e musiche di Pino Daniele.

Un accostamento al quale penso dopo un’amara riflessione di un amico di uno dei 205 comuni bresciani: il sindaco presentò un magnifico rendering, promessa di una nuova scuola, opera attesa da anni. «Ebbene - commenta l’amico – l’unica cosa che abbiamo è un senso unico a fianco del luogo che avrebbe dovuto ospitare l’edificio scolastico». Ricordiamo il senso del film, che per Troisi si riferiva alla delusione provata quando le promesse ricevute non sono state mantenute, valutando le proposte dei vari candidati ad amministrare i nostri paesi.