Pedalando da Brescia a Bergamo lungo la ciclovia della cultura

Due ruote di libertà, di turismo e di cultura. Potremmo definire così una delle belle iniziative legata al 2023, inteso come anno che vide Brescia e Bergamo assurgere mano per mano all'immaginifica vetta più alta del sapere nazionale, rivestendo l'univoco ruolo di Capitale della Cultura. Iniziativa, dicevamo, imperniata sulla realizzazione della ciclovia culturale Brescia-Bergamo. Un percorso da pedalare vivendo un'esperienza unica, grazie anche agli interventi previsti lungo il tracciato, nel segno dell'arte e della cultura.

Una ciclovia che ai due poli vanta sin dall'esordio una cospicua dote immateriale di enorme valore: i siti patrimonio Unesco Complesso di San Salvatore e Santa Giulia insieme all'area archeologica del Capitolium a Brescia; le mura venete a Bergamo. Ad unirli un percorso che si snoda tra c olline, p archi, r iserve, v ille, m onasteri , b orghi a ntichi, a bbazie, c astelli. Per non parlare dei veri e propri giacimenti enogastronomici che le due laboriose terre offrono in forma generosa e appetitosa.

Dispiace constatare che l'infrastruttura per ora rimane un'incompiuta. In più di un tratto si notano incongruenze, servono interventi per garantire continuità e riconoscibilità, nonché maggiore sicurezza per i ciclisti in alcuni snodi. Percorrendola continuo a pensare che, se effettivamente sistemata, come annunciato alla vigilia dell'Annus mirabilis per le due laboriose province, questa infrastruttura rappresenterebbe – ragionando sui fatti e sul risultato ad oggi, avrebbe rappresentato – un rilevante lascito. Un'infrastruttura green, immersa tra natura e cultura, lontano dall'asfalto e dai pericoli sempre più grandi che questo comporta per i cicloturisti, a contatto con panorami emozionanti. Senza contare i percorsi collegati, rappresentati dagli anelli culturali, diciassette in totale, ideati per raggiungere luoghi ad alto valore aggiunto, posti nelle vicinanze del percorso principale.

Il viaggio inaugurale lungo la Ciclovia della Cultura

Una direttrice che riprende un tracciato già previsto dall'itinerario ciclabile nazionale e regionale, denominato «Pedemontana Alpina», che attraverso borghi, angoli di natura intatti, vegetazione rigogliosa consente a locali e turisti di vedere, conoscere, visitare, ammirare non meno di 870 siti di sicuro interesse culturale. Prevista anche la migliore interazione possibile del percorso ciclabile con le stazioni ferroviarie, per favorire al meglio la mobilità sostenibile. La Franciacorta, il Sebino e parte della Valcalepio rappresentano l'ideale cuore della ciclovia, offrendo magnifici scorci e occasione plurime di sosta per visite culturali e per altrettanto intriganti occasioni conviviali culinarie all'insegna di cibo e vino d'eccellenza.

Il vostro cronista ripensa, anche, all'indescrivibile misto di emozione e soddisfazione provate ogni volta che ha raggiunto sui pedali il Castello di Brescia, da entrambi i versanti e il magnetico colle di Bergamo Alta. La gioia di essere immersi in panorami unici, di sfiorare tanta bellezza urbanistica, ambientale e architettonica fa dimenticare ogni fatica.