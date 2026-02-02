Olimpiadi invernali e piste locali: un secolo di sci a Ponte di Legno

Mentre percorro il cuore di Ponte di Legno, accogliente salotto alpino in tutte le stagioni, il pensiero corre alle imminenti Olimpiadi invernali e alla lunga storia della stazione turistica bresciana che brilla nell'Alta Valcamonica.

Nella mente si materializza il libro di Remigio Maculotti, uscito agli inizi degli Anni Ottanta, per celebrare il settantesimo di fondazione del locale Sci Club. Sodalizio al quale, per sottolineare la significativa ricorrenza, il Coni conferì nel 1980 la Stella d'oro. Oggi parliamo quindi di oltre 115 anni di storia, intrecciata a quella altrettanto prestigiosa delle presenze turistiche della rinomata stazione, meglio, destinazione, secondo l'attuale definizione degli esperti del settore.

Quando si parla di Olimpiadi invernali, il pensiero corre alle grandi arene alpine, ai campioni che sfrecciano sotto gli occhi del mondo, alle immagini iconiche che trasformano la montagna in palcoscenico globale. Mi piace credere, al contempo, che ogni medaglia e ogni edizione olimpica siano accompagnate, per certi versi nella doppia modalità causa ed effetto, da una trama più silenziosa e profonda, fatta di località, comunità e storie quotidiane che hanno reso possibile la diffusione dello sci come pratica sportiva e culturale.

Oltre le medaglie

È in questo spazio che si colloca, giustappunto, il richiamato volumetto di Remigio Maculotti, quale metafora del legame tra l'eco delle Olimpiadi invernali e le solide radici sportive e turistiche presenti nelle varie realtà alpine che punteggiano il Bresciano, Ponte di Legno in primis. Le Olimpiadi Invernali non sono soltanto una competizione sportiva, rappresentano, sin dalle prime edizioni del Novecento, un potente motore di trasformazione. Un aspetto che contribuisce ad emancipare lo sci si emancipa da attività d'élite o da semplice mezzo di spostamento montano, diventando spettacolo mediatico e simbolo di modernità.

Le immagini degli atleti olimpici, le nuove tecniche, l'evoluzione delle attrezzature e degli impianti risalgono le valli alpine e si riflettono sulle comunità locali, influenzandone aspirazioni, economie e immaginari. Il racconto di Maculotti evidenzia come Ponte di Legno abbia intercettato e reinterpretato questo processo globale. Nel suo libro, lo sci non arriva come un evento improvviso, ma come una conquista graduale, costruita stagione dopo stagione grazie all'impegno di pionieri, maestri, sci club e amministratori locali.

Sciatori a Ponte di Legno negli anni Sessanta © www.giornaledibrescia.it

Investire

Le grandi imprese olimpiche, osservate da lontano, diventano stimolo e riferimento: un orizzonte ideale che spinge anche una comunità di montagna a investire in piste, impianti e formazione, facendo dello sci un elemento centrale della propria identità.

Leggi anche La Fiamma olimpica è tornata nel Bresciano: il passaggio in Val Camonica

In questo senso, il libro in esame e il più ampio contesto turistico dalignese possono essere letti come la storia di uno spirito olimpico incarnato e diffuso, lontano dai riflettori ma profondamente radicato nel territorio. Non si parla di record mondiali o di medaglie, ma di una pratica sportiva che ha unito generazioni, trasformato il paesaggio e ridefinito il rapporto tra uomo e montagna. È la stessa logica che anima, o dovrebbe animare, anche i XXV Giochi olimpici invernali, noti come Milano Cortina 2026, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026: celebrare lo sport come strumento di crescita collettiva, capace di superare i confini geografici e sociali.