Al cospetto della Camera di commercio, rigore e anima d’acciaio

Mi trovo al cospetto dell’edificio che ospita la Camera di commercio, progettato dall’architetto Bruno Fedrigolli, prestigiosa firma di altre strutture cittadine. Con il suo rigore e la sua anima in acciaio che sorregge il cemento prefabbricato distribuito all’insegna di un solido design, richiama la concretezza bresciana. Dalla metà degli anni Sessanta ospita la «casa» delle 119.300 imprese della nostra laboriosa provincia, un esercito che schiera singole partite Iva a fianco delle realtà artigiane e di colossi manifatturieri con bilanci da centinaia di milioni di euro, e in alcuni casi con fatturati che superano il miliardo di euro.

Prima di raggiungere il cuore decisionale della rappresentanza istituzionale delle imprese, mi soffermo ad osservare gli altorilievi in marmo e legno che raffigurano la Giustizia, l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, e l’Agricoltura. Siamo al limitare del centro storico, affacciato su corso Vittorio Emanuele II e su via Einaudi.

Ricordando il grande economista e presidente della Repubblica Luigi Einaudi, rifletto d’istinto: non sarebbe il caso che Brescia intitolasse una via anche al suo altrettanto grande economista Guido Carli? Nato nel 1914 e scomparso nel 1993, fu ministro del Commercio Internazionale e del Tesoro, senatore della Repubblica, e tra i più autorevoli Governatori della Banca d’Italia, nonché apprezzato presidente di Confindustria. Un rappresentante bresciano d’eccellenza tra le personalità internazionali del mondo del lavoro, come ricorda Confindustria Brescia che a lui ha intitolato il Liceo Internazionale.