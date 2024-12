Virgilio, una vita sui pattini: a 95 anni il suo volo è leggenda

Vincenzo Cito

Franciacorta, Parigi e poi Brescia: è stato campione italiano velocità nel Dopoguerra, sulle rotelle si cimentò poi nell’hockey. Ha avviato tanti giovani alla sua amata disciplina, di cui è stato anche istruttore

4 ' di lettura

Virgilio con gli amati pattini - © www.giornaledibrescia.it

Ha appena 14 anni Virgilio Picinelli quando, durante la Seconda guerra mondiale – sotto il giogo dell’occupazione tedesca – la sua famiglia è costretta a sfollare a Corneto, una frazione di Rodengo Saiano. Ha un solo modo per tornare in città, dove ha trovato lavoro come operaio alla Breda, ed è quello di muoversi sui pattini a rotelle, unico mezzo di locomozione per i ragazzi di allora. Per comprarsene di nuovi – visto che lo stipendio lo porta tutto a casa – si trova un’occupazione extra, quel