Giornale di Brescia
Abbonati
Storie

Dal marmo alla lirica fra Rezzato e Montevideo

Gianluca Gallinari
L’incredibile vicenda raccontata nell’archivio della ditta «Gaffuri e Massardi»
Una lettera relativa al Vittoriano - © www.giornaledibrescia.it
Una lettera relativa al Vittoriano - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tra le donazioni più recenti confluite nel patrimonio del museo rezzatese, c’è un archivio per il quale si può in effetti parlare di «ritorno a casa».

Si tratta dell’archivio della ditta «Gaffuri e Massardi», dal nome degli imprenditori del marmo che la istituirono e che fornirono il «Botticino» per grandi opere in mezzo mondo. Su tutte l’Altare della Patria. Oltre mille fra documenti, fotografie, disegni, bozzetti, comprese le carte delle battaglie politiche di allora concorrono a restituire un quadro dell’iter realizzativo dell’opera.

L’azienda di Virle Treponti (poi «Lithos e Marmi»), quotata alla Borsa di Milano, vinse uno degli appalti per la realizzazione del Vittoriano. Come pure del Palazzo di Giustizia di Roma, del Ministero dell’Istruzione e della Sinagoga dell’Isola Tiberina. Fra i committenti ci sono persino i reali d’Inghilterra - la Regina Vittoria, Edoardo VII e Giorgio V - per la realizzazione della Thanent House a Londra, il Monumento all’Imperatrice Vittoria ad Allahabad, in India, il Monumento a Gordon Pashà a Kartum in Sudan e il monumento ai caduti della Guerra AngloBoera a Grahamstown, in SudAfrica.

Del resto, sarà proprio un’opera dal respiro internazionale a mutare le sorti della famiglia Massardi, cui faceva capo proprio la Villa ora sede del museo: la nave su cui viaggiava il marmo spedito dal capostipite, Cavalier Luigi (1859-1932), a Montevideo, in Uruguay, destinato al Palacio Legislativo, affonda decretando il tracollo finanziario.

L’imprenditore emigra proprio in Uruguay, dove la figlia Romarina (per tutti Rina: il nome era stato suggerito alla nascita nel 1897, da Zanardelli, in omaggio alla Capitale) conferma la vocazione per la lirica che la porterà a calcare alcuni dei palcoscenici mondiali più prestigiosi, da Buenos Aires al Metropolitan di New York. Nel 1935 si esibirà anche al Grande di Brescia. Per una volta, profeta in patria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Villa MassardiRezzato
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario