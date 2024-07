Verzeletti: «Combatto la sclerosi multipla correndo più forte di lei»

Vincenzo Cito

Dalla scoperta a 20 anni alla conquista di due ori nei 400 e negli 800 metri, la storia di Andrea: «Mai chiudersi in se stessi»

Andrea Verzeletti in azione - © www.giornaledibrescia.it

Non c’ è burrasca che possa spegnere il fuoco di un grande amore. Lo ha scoperto a 20 anni Andrea Verzeletti quando, preoccupato per il gonfiore a un occhio, andò a farsi visitare e scoprì che il disturbo non era causato da problemi di vista ma dalla sclerosi multipla. Una parola allora terribile che per qualche tempo lo gettò nello sconforto. Durò poco perché Andrea trovò in Elisa, la ragazza con cui si era da poco fidanzato, il sostegno più forte e i due decisero di affrontare assieme la malat