Unicef, l’impegno di Lodovico Montini: fu il primo presidente 50 anni fa

Nicola Rocchi

Il ruolo fondamentale del fratello di san Paolo VI evidenziato in occasione dell’anniversario

«Il suo impegno ha segnato un profondo cambiamento nel modo di intendere l’assistenza sociale in Italia e ha portato a una svolta anche nell’operato del Paese nell’ambito della cooperazione internazionale». Così è stato ricordato il bresciano Lodovico Montini (1896-1990) in un momento centrale dell’assemblea organizzativa dei presidenti dei comitati italiani dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che si è conclusa domenica a Roma. «Senso dello Stato» Il Comitato italiano per l