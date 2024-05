Un problema al cuore lo allontana dai campi di calcio, Zanelli ora pensa all’estero

Stefano Zanotti

Al 2003 dell’Ospitaletto è stato impiantato un defibrillatore per un’aritmia: «Valuto se andare in Svizzera», dice. Le similitudini con Colbrelli ed Eriksen

La sfortuna non guarda in faccia nessuno. Nemmeno un ragazzo di 21 anni che si impegna nel lavoro e coltiva il sogno di diventare un calciatore. Ci sono tante storie che raccontano di desideri realizzati, di persone partite dal basso e arrivate al successo. C’è ne sono meno che raccontano di un destino beffardo e difficile da accettare. Quella di Erik Zanelli, purtroppo, fa parte del secondo filone. Il centrocampista dell’Ospitaletto non potrà più giocare a calcio in Italia per problemi cardiaci