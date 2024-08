Tosca da Castenedolo, unica cavalla italiana a Parigi

Elisa Cavagnini

L’Holsteiner del centro ippico «Il Castegno» ha gareggiato per la Polonia

Tosca del Castegno durante il salto a ostacoli

È un vanto tutto bresciano e, in particolare lo è per il circolo ippico «Il Castegno» di Castenedolo che ha allevato l’unica cavalla italiana in gara alle Olimpiadi. Si chiama Tosca del Castegno, ha 11 anni ed è un Holsteiner (razza originaria del nord della Germania) dal mantello baio (colore classico nei cavalli); figlia di Carezza del Castegno e Cascari, vanta un portamento elegante e atletico. Guerino Boglioni e Cristina Scolari, proprietari del circolo ippico nato nel 1994 alla Cascina Catt