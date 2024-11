Stati Uniti al voto, diario elettorale da Brooklyn del 6 novembre

Claudio Giua

Trump dopo la vittoria - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il paradosso di queste ore è che quanti hanno votato per Donald Trump - e quindi adesso festeggiano - e quanti hanno votato Kamala Harris - e sono molto preoccupati - si pongono esattamente le stesse domande: davvero il nuovo presidente farà quanto ha promesso in campagna elettorale? Deporterà centinaia di migliaia di immigrati irregolari? E come? Alzerà i dazi per favorire le merci di produzione nazionale? Userà l’esercito per l’ordine pubblico? Ridurrà l’accesso delle donne all’aborto legale?