Stati Uniti al voto, diario elettorale da Brooklyn del 4 novembre

Claudio Giua

Una giornata a Philadelphia blindata per il comizio di chiusura di Kamala Harris con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Un luogo iconico, dove venne scritta la Costituzione e Rocky Balboa s’allenava per il titolo mondiale

4 ' di lettura

I supporter di Harris e quelli di Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Non è una buona idea muoversi in metro da Brooklyn alle 8 di mattina. Si sale a fatica sui vagoni della linea G, l’unica che passa da Greenpoint Avenue, mentre alla stazione di scambio di Court Square siamo in migliaia a spostarci tutti insieme verso il marciapiede della linea E. Alla Penn Station, a Manhattan, m’aspetta il treno della Amtrak per Philadelphia, dove Kamala Harris terrà in serata il comizio di chiusura insieme a Oprah Winfrey e Lady Gaga. Tre donne. Perché sono soprattutto le donn