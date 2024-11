Stati Uniti al voto, diario elettorale da Brooklyn del 3 novembre

Claudio Giua

Perché le donne potrebbero far vincere una donna nella corsa tra Trump ed Harris

Distribuzione del materiale elettorale in Georgia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quando sono passate da poco le 10 i più forti, come gli olimpionici medagliati, attraversano di gran carriera North Williamsburg e Greenpoint. Poco dopo arriva il primo folto gruppo di quelli, molto allenati, che pagherebbero chissà quanto per piazzarsi tra i primi cinquecento al traguardo di Central Park. All’angolo tra Huron Street e McGuinness Boulevard, dove ci sono due ali di plaudenti polacchi, la gente offre ai podisti banane, ciambelle, bicchierini di intrugli alcolici che non sono sicur