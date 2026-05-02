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«Mezzo milione di follower? Resto una nutrizionista, non un’influencer»

Di origini bresciane, Silene Pretto fa educazione alimentare e consiglia ricette salutari su Instagram e TikTok. «Non ho mai inseguito i numeri»
Francesco Venturini
La nutrizionista Silene Pretto
La nutrizionista Silene Pretto

Nel mondo della nutrizione che corre veloce sui social, tra diete lampo e consigli spesso superficiali, Silene Pretto ha costruito qualcosa di diverso. Oltre mezzo milione di follower su Instagram, una community altrettanto solida su TikTok, libri pubblicati e collaborazioni sempre più frequenti. Ma dietro i numeri, c’è soprattutto una professionista – di origini bresciane e che ora vive a Bergamo – che continua a definirsi prima di tutto nutrizionista e social creator solo per contorno. Il suo percorso non nasce però sotto i riflettori. Parte da un laboratorio.

Dalla chimica alla nutrizione

«Lavoravo come analista chimico farmaceutico in un’azienda – racconta la nutrizionista – poi mi sono appassionata all’alimentazione grazie a un percorso che ho fatto su me stessa, volevo migliorare la mia alimentazione, l’allenamento, e ho iniziato a vedere dei cambiamenti concreti». Poi la svolta. «Avevo già una laurea in biologia, ma ho deciso di rimettermi a studiare per intraprendere la strada della nutrizione. Ho fatto l’esame di Stato nel 2017 e ho fatto le prime visite nel 2018, mentre lavoravo ancora in azienda».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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