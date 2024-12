Sarwar Ghulam, da vittima di bullismo a stella del baseball per ciechi

Vincenzo Cito

Imbattibile nei fuoricampo, è presidente della Leonessa Brescia baseball non vedenti. Agli ultimi mondiali, in Nazionale, ha vinto il premio di miglior battitore

4 ' di lettura

Sarwar Ghulam in battuta - Foto Titoldini © www.giornaledibrescia.it

Quando il padre tornò in Pakistan dopo due anni da migrante all’estero, Sarwar Ghulam, oggi trentanovenne, non lo riconobbe e andò a nascondersi dietro le gambe del nonno. «Aveva rischiato la vita per tutti noi – ricorda – dopo aver lavorato in condizioni impossibili. Però ce l’aveva fatta e presto ci portò in Italia, dove avevo sempre desiderato vivere, affascinato dalla vostra storia». L’arrivo in Italia e i problemi Arrivato a Brescia nel 2001, il ragazzo si godette poco il nostro Paese, perc