Quel talento della pallanuoto che sogna di diventare ingegnere ambientale

Vincenzo Cito

Le qualità indiscutibili di Alessandro Balzarini, poi lo stop per l’università fino alla nuova chiamata di Bovo. L’An Brescia crede in lui

Alessandro Balzarini in acqua - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Quando nell’agosto 2018, durante le finali nazionali under 15, Alessandro Balzarini segnò per la An Brescia 7 reti in una sola partita si capì subito che stava nascendo una stella, non restava che seguirne la scia. Nell’estate successiva eccolo vincere l’oro agli Europei Under 17 con la nazionale italiana, assieme a Tommaso Gianazza, allora come oggi suo compagno di club. Nel 2019-20, a soli sedici anni, la promozione nella prima squadra della An Brescia nella stagione interrotta dal Covid, cui