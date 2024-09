Quel concerto pazzo e memorabile dei Deep Purple all’oratorio

Li ospitò il campo di calcio dell’oratorio di Pontoglio e arrivarono circa seimila persone: il racconto di quella serata

I Deep Purple a Pontoglio nel 1999 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Gli organizzatori, quando decisero di buttarsi, avevano solo un timore: che non arrivasse nessuno. E invece la serata fece il tutto esaurito, con la maggior parte delle persone da fuori Pontoglio e fuori Brescia. L’evento è uno dei più pazzi e spettacolari: il concerto dei Deep Purple. Non a Campo Marte (avvenne nel 2016), ma all’oratorio di Pontoglio nel 1999. A Brescia ci sono stati dei concerti epici, anche se non sembra vero Il racconto degli organizzatori «All’epoca avevo circa quarant’anni