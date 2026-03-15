Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBasket

Da Brescia al Brasile, il basket porta allegria e solidarietà

Vincenzo Cito
A Pacoti il progetto Extrapass ideato dai gemelli Marelli nel 2022 ha già avviato 400 bambini alla pallacanestro
I protagonisti bresciani del progetto Extrapass in Brasile - © www.giornaledibrescia.it
I protagonisti bresciani del progetto Extrapass in Brasile - © www.giornaledibrescia.it
AA

Quando i bambini di Pacoti, un villaggio a 30 chilometri da Fortaleza, nel Nord Est del Brasile, hanno visto quei simpatici omoni far rimbalzare con le mani la palla a terra invece che tirarla in una porta, li hanno presi per tipi un po’ strambi. Loro sognano di giocare a calcio nella Nazionale carioca.

Il basket neppure lo conoscevano. Eppure oggi, grazie a quei primi istruttori – molto noti nell’ambiente cestistico della nostra provincia – già 400 bambini sono stati avviati alla disciplina, sono stati costruiti campi, avviati corsi, formati istruttori e soprattutto è stata indicata una prospettiva di vita nuova a chi sta nelle favelas, dove il presente (e purtroppo anche il futuro) per molti è rappresentato dallo spaccio e dalla prostituzione.

Quando sono sorte le prime scuole, grazie alla Onlus fondata 40 anni fa dalla bresciana Lieta Valotti su invito di padre Luigi Rebuffoni, molti alunni preferivano restarci anche a dormire, per sfuggire alle violenze familiari. La precarietà e l’assenza di valori rende questi piccoli già adulti nella piena fase dell’adolescenza, istigati a commettere reati in un contesto sociale degradato.

Marelli, Crescini e Zonda con i piccoli brasiliani - © www.giornaledibrescia.it
Marelli, Crescini e Zonda con i piccoli brasiliani - © www.giornaledibrescia.it

L’inizio

Col basket, tante cose stanno cambiando, perché per i più bravi è prevista una borsa di studio che consentirà loro di proseguire il cammino scolastico, magari all’Università. Tutto è nato nel 2022 da Extrapass, il progetto sportivo ideato dai gemelli Sandro e Davide Marelli (per tre anni nelle giovanili dell’Armani e affacciatisi anche alla prima squadra) per sostenere nel basket il cammino di giovani e giovanissimi. Vi hanno subito aderito Diego Crescini (un passato in B), che ha lasciato da poco l’agonismo, e Matteo Mora, a 39 anni ancora protagonista in serie C con l’Ospitaletto.

Le sue partite più belle, però, le sta vivendo con i ragazzi avviati al basket in Brasile. «All’inizio sono vere e proprie guerre – sorride –. La scarsa conoscenza del gioco porta spesso i ragazzi a farsi giustizia da soli, come sono abituati in strada. Insegnare il basket è anche educare al rispetto delle regole. E qui ce ne sono poche». Gli istruttori hanno dovuto adeguarsi in fretta a una realtà completamente diversa dalla nostra. «Vorremmo fare mille cose, grazie al costante sostegno che ci arriva dalle donazioni, però dobbiamo tenere conto dei ritmi del posto, molto più compassati». E cosi, dopo le tre settimane passate a Pacoti, in agosto, la voglia è quella di ritornarci. Anche perché gli allievi salutano sempre gli istruttori con la stessa domanda: «Quando ci rivediamo?».

Nuova prospettiva

La scorsa estate i tre si sono presentati assieme a Giulia Zonda, 32 anni, storica capitana del Rezzato. Da anni sentiva parlare Mora, Crescini e i Marelli - conosciuti sui campi da basket - della loro esperienza, e ha voluto farne parte. «L’impatto, però, non è stato facile - ammette -, a cominciare dalla difficoltà di farsi capire. Presto, però, una piccola si è offerta di farmi da interprete e diceva di essere la mia “professora”». Alla gioia di avviare al minibasket tantissimi bambini presto si è abbinato lo sconforto per le loro condizioni.

«A uno di loro, una volta, nell’approssimarsi delle vacanze, chiedemmo se fosse contento di tornare a casa. Rispose di no, perché lo aspettava il quotidiano spettacolo del papà che picchiava la madre». La presenza di Giulia ha rovesciato valori e punti di osservazioni. «I bambini non erano abituati a vedere donne occupare posti di responsabilità e soprattutto che il loro ruolo non fosse inferiore a quello maschile. Spero che questo aiuti a cambiare anche la mentalità di tante ragazze che vivono in stato di sudditanza psicologica nei confronti degli uomini».

Due bimbe brasiliane nella struttura di Pacoti, nel Nord-Est del paese - © www.giornaledibrescia.it
Due bimbe brasiliane nella struttura di Pacoti, nel Nord-Est del paese - © www.giornaledibrescia.it

Zonda è insegnante di scienze motorie e si è portata questa esperienza a casa per raccontarla ai suoi studenti, rimasti conquistati da ciò che ha da raccontare. «Da noi diamo troppe cose per scontate, ritenendole un diritto quando invece tanti bambini, e non solo a Pacoti, non hanno nemmeno il necessario. In Italia facciamo fatica a portare i ragazzi in palestra, lì è diventata spesso un’occasione per uscire dall’inferno».

Giulia, in agosto, tornerà in Brasile e si porterà dietro l’amica Chiara Fantoni, giocatrice del Pontevico (serie B). Pure sul fronte maschile sono annunciate altre adesioni. Se nella desolazione delle favelas si è accesa una luce di speranza lo dobbiamo anche a questi fantastici pionieri che hanno reso popolare (e amato) il nome di Brescia a migliaia di chilometri di distanza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ExtrapassMarelliBrasile
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario