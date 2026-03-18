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«Superman non esiste»: Ester e le vittime del Covid

Francesca Marmaglio
Nel nuovo episodio del podcast curato da Francesca Marmaglio, il ricordo di Ester attraverso la testimonianza della figlia Mariacristina. Una storia che riporta ai giorni più difficili della pandemia e invita a non dimenticare il dolore vissuto da tante famiglie
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È online la seconda puntata della terza stagione del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio.

La ventiduesima puntata «Ester. Non sono più tornata a casa» è dedicata alla Giornata nazionale per le vittime del Covid, che cade proprio il 18 marzo, per commemorare tutte le persone che sono morte a causa del virus che nel 2020 ha sconvolto la vita del mondo.

In Italia quell’anno i decessi ufficiali per covid sono stati 78.673 con un +100mila del cosiddetto «eccesso di mortalità», in Lombardia 26.600: questo significa che 1 morto su 3 in Italia era lombardo.

Con la storia di questa puntata il racconto riporterà a quei giorni e proverà a scavare in quel dolore che inconsciamente tutti portiamo ancora nel cuore.

La storia di Ester

Ester, moglie di Angelo e mamma di Mariacristina: «Era una donna dolce, disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri. Si è fatta amare anche in ospedale – racconta la figlia –. Io non ho ancora metabolizzato quel dolore, per mesi ho convissuto con un enorme senso di colpa».

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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