Patti Smith: i due gelidi e magici concerti nelle chiese di Brescia

La sacerdotessa del rock si è esibita diverse volte tra la città e Gardone Riviera: il ricordo di chi la ascoltò nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso e il racconto del concerto in San Giuseppe

3 ' di lettura

La cantante si esibì nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

A Patti Smith a quanto pare piacciono molto le chiese della città. Le ha scelte addirittura due volte per i suoi concerti bresciani (senza contare le numerose esibizioni al Vittoriale di Gardone Riviera e quella a Villa Fenaroli di Rezzato), contribuendo ai numerosi spettacoli musicali epici di Brescia. A Brescia ci sono stati dei concerti epici, anche se non sembra vero La prima volta in San Nazaro La prima volta, indimenticabile, fu nel 2007. L’ambientazione era quella della chiesa dei Santi N