Paolo e Matteo Cristini, padre e figlio in sella al Motoestate

Cinque tappe per una stagione 2024 che sulla carta si presenta più agguerrita che mai: è il Trofeo Motoestate che, al via domani sulla pista parmense di Varano de’ Melegari, terminerà il 13 ottobre a Cervesina in provincia di Pavia.

Al via di tutte le gare di questa nuova edizione del Mes ci saranno ancora «I Cristini», al secolo Paolo (il padre) e Matteo Cristini, il figlio: questi due velocisti bresciani, di casa a Nave, nel 2023 si sono comportati bene ottenendo ottimi risultati e la loro preparazione invernale li fa pensare ancora una volta come protagonisti del 2024. Paolo Cristini (classe 1971) nella scorsa stagione ha vinto il titolo della Stock 1000 con una gara di anticipo sulla conclusione del calendario; Matteo, oggi ventunenne, in sella alla Kawasaki 600 ha chiuso il 2023 al quinto posto ottenendo un paio di incoraggianti podi.

Ambizioni

«Quest’anno gareggeremo in sella alle Bmw 1000 a quattro cilindri: per me questa moto è l’evoluzione di quella del 2023 - dice Paolo Cristini -, mentre per Matteo è un salto di categoria molto impegnativo, perché mio figlio passerà dalla 600 alla 1000». E Matteo aggiunge: «Dovrò abituarmi a tutti i controlli elettronici che sulla 600 non erano previsti ed all’inizio non sarà facile domare tutta la potenza in più del 1000, imbrigliata da tanta tecnologia».

Paolo e Matteo non saranno però inseriti nella stessa griglia di partenza: Cristini senior e la sua 1000 gareggeranno nella «Open» che prevede maggiore libertà nell’adozione di gomme più performanti e con elettronica più sofisticata, mentre Matteo, all’esordio con la Bmw 1000, sarà al via della «Race Attack» che prevede l’adozione di pneumatici meno specializzati (e di maggior durata) che dovrebbero resistere alle due partenze sprint previste nello stesso pomeriggio della domenica di ogni prova.

I due Cristini anche nel 2024 faranno parte del team Ntr di Mauro Agostini e gareggeranno con la licenza del motoclub Garage148 con ambizioni diverse: Paolo cercherà di bissare il titolo del 2023, Matteo cercherà di acquisire esperienza in questo primo anno in sella alla Bmw 1000.