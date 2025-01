Il Giusto Oreste Ghidelli, la pronipote: «In famiglia mai parole di odio»

Daniela Zorat

Una Pietra d’inciampo lo ricorda in via Corsica 88: ieri, in occasione della Giornata della memoria, è stato deposto un mazzo di fiori

4 ' di lettura

Oreste Ghidelli

Fare memoria costa fatica. Mentale ma anche emotiva. A maggior ragione adesso che i testimoni che vissero le deportazioni nei lager sono quasi tutti scomparsi. E il compito-dovere di ricordare la Storia e non farla riscrivere è affidato ai loro familiari, che si impegnano per tramandarla affinché la Shoah non sia relegata a poche righe in un libro di scuola. Una fatica che Francesca Fontana conosce bene, come pronipote di Oreste Ghidelli, un «Giusto» che salvò una trentina di soldati canadesi e