Come funzionano le case d’asta, tra opere, gioielli e design Le opere che vendono di più sono quelle d’arte contemporanea, i gioielli e le grafiche sono un ottimo settore da cui cominciare e il martelletto batte davvero sul legno: anche a Brescia le aste d’arte sono aperte a tutti La casa d'aste Capitolium in centro a Brescia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

a cura di Sara Polotti 10 ' di lettura StorieArte 08.01.2025

Le case d’asta sono uno di quei luoghi che intimoriscono il grande pubblico. Le ragioni sono diverse: prima di tutto se non le si conosce l’impressione è che siano un ambiente elitario; c’è poi chi non vuole mostrare vendite e acquisti (anche se le case d’asta sono in realtà molto discrete); e poi perché non si conosce il meccanismo, se non a grandi linee. Il martelletto dell’immaginario comune in ogni caso c’è davvero: il banditore o la banditrice lo battono sulla base di legno ed è quel rumore