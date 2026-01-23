Montecampione, storica seggiovia in vendita a 100 euro

Un pezzo di memoria e divertimento in vendita a cento euro: le storiche seggiovie biposto Prato Secondino e Dosso Beccherie di Montecampione sono andate definitivamente in pensione.

Dopo anni di servizio e in attesa dei lavori di sostituzione previsti dal Pat con la Regione, per il rilancio del comprensorio, le vecchie sedute sono in offerta al pubblico per cento euro ciascuna. Si tratta di un modo tanto per evitare i costi di smaltimento quanto per dare la possibilità di portarsi a casa un ricordo materiale vintage della Montecampione di un tempo.

Per prenotare una seggiola basta chiamare il numero 348-5410746 e andarsela a prendere direttamente sul posto. L’annuncio è stato diffuso in queste ore e ha già scatenato nostalgia, curiosità e qualche inevitabile polemica.

I precedenti

Un’operazione simile è già stata portata avanti in altri comprensori, con buoni risultati, come con la seggiovia Nube d’argento di Madonna di Campiglio, che ha esaurito in poche ore le sue sedute messe in vendita a duecento euro e acquistate da cittadini, per usarle a esempio nei giardini, o dai commercianti, come elementi d’arredo nei locali. Ma anche nella più vicina Colere è stata portata avanti una vendita molto simile.

Il rilancio

La dismissione delle due seggiovie di Montecampione si inserisce nel più ampio progetto di rilancio della stazione sciistica della bassa Valcamonica, che prevede la sostituzione di tre impianti: Prato Secondino, Splaza e Dosso Beccherie, per un investimento complessivo di circa 17 milioni e mezzo di euro.

L’obiettivo è di riaprire gradualmente l’intero comprensorio, a partire dagli impianti a 1800. Nelle ultime vacanze di Natale erano operative solo la Gardena a 1200, le Baite e la Larice al Plan 1800.