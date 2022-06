Mille Miglia, terza tappa da Roma a Parma: il racconto della giornata

La capitale e poi la risalita verso nord, con la sempre gradita emozione del pranzo in piazza del Campo, nella città del Palio. Poi il saluto al mare della Versilia, il sempre atteso e anche un po’ temuto Passo della Cisa e la conclusione della terza e penultima tappa della Mille Miglia 2022: la città di Parma.

Questa mattina le vetture storiche hanno imboccato la direzione nord e hanno cominciato la loro marcia di avvicinamento a Brescia. Dopo le prime due giornate di gara e la conclusione della seconda tappa nella prestigiosa via Veneto, nella capitale, alle prime luci dell’alba le auto hanno inizato a risalire lo Stivale.

Lo hanno fatto transitando in primo luogo per, uno splendido borgo medievale della Tuscia che ha regalato agli equipaggi un vero e proprio salto nel tempo e paesaggi unici, come quello del lago di Vico: la riscoperta di antichi borghi e di «cartoline» del Bel Paese è uno dei valori aggiunti della Mille Miglia.

Salutato Ronciglione e il pubblico certo accalcato lungo le viuzze, la carovana si è diretta verso Siena, con il pranzo (immancabile e quanto mai suggestivo, con tutte le auto «distese» al sole) in Piazza del Campo, poi San Miniato e infine la Versilia, passando da Pontedera, la porta d’accesso alla Valdera, e Cascina.

Mille Miglia 2022, Rudy Zerbi: «È senza dubbio la gara più bella del mondo»

Proprio a Siena, Rudy Zerbi - che ieri sera sulla pedana di Roma ha preso il posto di Giorgio Pasotti sull'auto numero 1000 che apre la carovana - si è concesso una dichiarazione d'amore per la Freccia Rossa. «È senza dubbio la corsa più bella del mondo, meglio di come mi aveva detto mio padre - ha dichiarato al microfono di Andrea Cittadini, inviato di Teletutto -. L'ingresso a Siena è epico».

Mille Miglia 2022, Leo Gassman: «C'è un'atmosfera straordinaria»

«Davvero emozionante - gli fa eco il cantautore Leo Gassman, panama in testa - è meglio di come me l’aspettavo e sono onorato di fare parte di questo appuntamento storico. Anche mio padre (l’attore Alessandro ndr) l’aveva fatta, ora tocca a me: sta diventando una tradizione di famiglia. Ci sono delle macchine che non avevo mai neanche lontanamente pensato potessero esistere e c’è un’atmosfera straordinaria».

Mille Miglia 2022, Del Bono e Gori scaldano i motori

In Piazza del Campo c’erano anche i sindaci Giorgio Gori e Emilio Del Bono, pronti ad affrontare insieme la conclusione della Freccia Rossa, a bordo di una Mercedes moderna con il logo di Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023. «Racconteremo via via di questa grande occasione che abbiamo - spiega il primo cittadino bergamasco -: siamo due città, ma una sola capitale. La Mille Miglia è uno straordinario veicolo per spiegare al mondo di questo appuntamento che vede protagoniste Brescia e Bergamo. Un evento importante a cui stiamo lavorando da parecchio tempo, per noi sarà un anno speciale».

Le auto arrivano a Cascina, attorno alle 14.30 percorrendo la strada statale 67 Tosco-Romagnola: un’arteria che rappresenta uno dei più importanti collegamenti tra Toscana ed Emilia Romagna. Anche a Cascina, prove cronometrate per le vetture: le affronteranno lungo corso Giacomo Matteotti.

