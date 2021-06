Paesaggi da film verso Roma, Mille Miglia sempre più kolossal

Viareggio, Pisa, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Marta, Viterbo, Ronciglione e infine Roma: tocca il Tirreno, i luoghi di Carducci, il lago di Bolsena e infine la capitale d’Italia la seconda tappa della Mille Miglia 2021. Una seconda tappa il cui percorso è punteggiato di borghi e località, ciascuna con una storia da scoprire. All'altezza dell'emozionante primo giorno.

A guidare la classifica provvisoria è l’equipaggio formato da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, con l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 numero 43. Al secondo posto, a 302 punti di distanza, il duo composto da Roberto Miatti e David Borchia a bordo della O.M. 665 SMM Superba 2000 del 1926, numero 4. Al terzo posto, con 12.970 punti, l’equipaggio formato da Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi sulla loro Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 numero 41.

Tra le tante emozioni di oggi,: novità assoluta lungo il percorso. O meglio, la città toscana è già stata toccata dalla Mille Miglia, ma durante l’edizione originale di velocità. Mai prima d’ora nel corso della gara di regolarità. Sarà una seconda tappa iconica questa di giovedì 17 giugno. Per: per dire, a Castagneto Carducci la carovana percorrerà i cinque chilometri sul rettilineo del viale dei cipressi reso celebre da Carducci. Lo stesso rettilineo che Robert Taylor percorre sulla biga inseguito dai pretoriani in «Quo Vadis».

Poi, sulle orme del celeberrimo capolavoro di Dino Risi, «Il sorpasso», si conta anche il passaggio sul litorale del Romito, in provincia di Livorno: proprio sul Romito il film si conclude.

Prosegue invece la Mille Miglia 2021, dritta verso Roma salutando Pitignano, suggestivo borgo scavato nel tufo tra Lazio e Toscana, e Viterbo: proprio qui, nel Palazzo dei Papi, gli equipaggi trascorreranno il momento della cena (in gara) per poi ripartire alla volta della capitale. In via Veneto, straordinaria e ormai tradizionale passerella per le belle signore, le automobili cominceranno ad arrivare attorno alle 21.15. A precedere l’arrivo delle vetture storiche, ci saranno i 108 equipaggi del Ferrari Tribute 1000 Miglia.

Il giro di boa a quel punto sarà effettuato.

