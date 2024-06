Michele e Nicolò gemme del Nigoline: 30 anni in due nel tamburello senza età

Vincenzo Cito

Qundicenni e protagonisti in campo, tra compagni di squadra più esperti e avversari nati nel 1960. Militano in serie D: il derby con il Gussago il momento più emozionante per entrambi

Da sinistra a destra, Michele Camanini e Nicolò Dotti

Negli abissi della serie D di tamburello brillano anche gemme preziose, come sottolinea l’esperienza di Michele Camanini e Nicolò Dotti che a soli 15 anni giocano titolari nel Nigoline, la squadra del loro paese. Si conoscono da bambini, hanno scoperto questo sport in tenerissima età, sono anche stati compagni di scuola e ora condividono un’esperienza unica, quella di affrontare avversari più grandi di loro, alcuni dei quali - vista la differenza di età - potrebbero addirittura essere loro nonni