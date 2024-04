Michele Cardani: «In Italia non avrei le stesse condizioni e guadagnerei meno»

A Palazzolo ci sono i genitori e gli amici di sempre, dai quali, quando può, «torno sempre volentieri, perché non nascondo che la nostalgia è tanta».

Ma la vita di Michele Cardani, 37 anni, da tempo è ormai a Madrid. Operations Manager alla Cambridge University Press, la casa editrice più prestigiosa e antica del mondo fondata nel 1534, abita nella capitale spagnola dal 2019 insieme alla moglie Laura, una ragazza tedesca, nipote di un famoso poeta Galiziano, conosciuta durante l’Erasmus a Barcellona nel 2008. Oggi Michele e la moglie sono genitori di Alessio, un bambino di 1 anno e mezzo che sta imparando a parlare in tre lingue differenti.

Dopo la laurea in Filosofia alla Statale di Milano, Michele aveva pensato di provare un’altra avventura all’estero e così ha fatto. «La scelta di continuare in Spagna è legata a Laura, che studiava a Valencia, e alla relazione con il professore ordinario di Filosofia moderna, che aveva accolto positivamente la mia proposta di progetto di ricerca per il dottorato», continua il 37enne. Poi la chiamata di Cambridge e per un dottore in Filosofia, con l’ambizione di lavorare in questo settore da quando aveva svolto un tirocinio alla Morcelliana a Brescia nel 2011, è stato qualcosa di estremamente stimolante. «Definisco la strategia di produzione di progetti editoriali per l’apprendimento della lingua inglese destinati alla scuola primaria, tenendo in considerazione i tempi di sviluppo di libri e prodotti digitali - conclude Michele -. Ho la fortuna di lavorare in un contesto internazionale, stimolante anche da un punto di vista intellettuale, dinamico e inclusivo. Purtroppo vedo difficile ora poter tornare in Italia e svolgere questa professione alle stesse condizioni e con la medesima retribuzione».