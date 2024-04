MegSat 0, 25 anni fa il volo del satellite bresciano

Realizzato nel 1999, fu mandato in orbita con un vettore russo: lunedì si ricorderà l’impresa

La produzione del MegSat 0 in via Triumplina - © www.giornaledibrescia.it

Il 28 aprile 1999 è una data entrata nella storia: quel giorno, infatti, fu mandato in orbita il primo satellite privato italiano. Ed era «made in Brescia». A sviluppare MegSat 0, il microsatellite di 40 centimetri per lato e di appena 34 chilogrammi, furono i laboratori della divisione spaziale Meggiorin di via Triumplina. Venne lanciato, a bordo del vettore russo Cosmos, alle 22.30 italiane di quel 28 aprile dalla base russa di Kapustin Yar ad una quota di 584 chilometri (inserito su un’orbita