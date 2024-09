Matteo Rambaldini è il nuovo talento della pesca sportiva

Il quindicenne roncadellese ha partecipato da poco ai Mondiali di Bela Crkva in Serbia, dove si è piazzato quarto. Un risultato straordinario, soprattutto se si considera che ha iniziato la sua attività solo tre anni fa

Matteo Rambaldini © www.giornaledibrescia.it

Il colpo di fulmine esiste? Se si ascolta la storia di Matteo Rambaldini la risposta, almeno in ambito sportivo, non può che essere sì. «Nel 2021 con il grest di Roncadelle andai a fare un’esperienza di pesca al Lago Giardinetto e la sera stessa mi ripresentai per chiedere di poter pescare di nuovo nei giorni successivi, da solo o seguito da qualcuno». Bene, a distanza di tre anni Matteo Rambaldini ha partecipato ai Mondiali giovanili di pesca al colpo che si sono disputati a metà agosto a Bela