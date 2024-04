Maria Vinetti, colonna del Prealpino dove il volley è questione di quartiere

Vincenzo Cito

La società prossima a festeggiare mezzo secolo di storia: la trentenne vi ha scritto diverse pagine, numero uno di maglia e di fatto

Maria Vinetti - © www.giornaledibrescia.it

Se vuoi vedere come era la pallavolo di una volta allora devi andare a una partita del Prealpino, la squadra con il quartiere attorno. Gioca da sempre nella stessa palestra dove si sono avvicendate generazioni di giovani, l’ingresso è unico per giocatori e tifosi, si danno tutti del tu e il campo è una fortezza inespugnabile. Lo sanno bene le squadre avversarie, qui si può anche vincere, ma poche ci riescono e solo dopo aver sputato l’anima. Non importa il valore della gara o la categoria, se c’