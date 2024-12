Mamma e figlia avversarie nella serie A2 di tennistavolo

Vincenzo Cito

Francesca Avesani gioca nel Veronese, Giorgia Filippi nel Marco Polo Brescia: in campionato hanno fatto di tutto per non sfidarsi, arrivando solo a «sfiorarsi»

4 ' di lettura

Giorgia Filippi e Francesca Avesani - © www.giornaledibrescia.it

Quando Francesca Avesani – che a 51 anni è ancora tra le migliori del tennistavolo italiano – vede giocare la figlia sedicenne Giorgia Filippi, di solito va a nascondersi nel punto più lontano del palazzetto. «Non voglio che mi cerchi con lo sguardo, in attesa di consigli – spiega – quelli deve darglieli l’allenatore». Il mese scorso, quando se l’è trovata di fronte come avversaria nella gara di serie A2 Marco Polo Brescia-Colognola ai Colli, avrebbe invece voluto essere proprio su un altro pian