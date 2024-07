Laura Frusca senza età: per lei anche l’Europeo master di basket

Vincenzo Cito

Una delle più titolate esponenti del basket femminile bresciano ha deciso di tornare sul parquet aggiungendo un’altra perla alla sua fila di successi

Quando due anni fa Laura Frusca (classe 1980), incontrò casualmente in centro Elena Casarini era davvero convinta di essere ormai una ex giocatrice. «Non avvertivo più stimoli e mi trascinavo da tempo un infortunio - ricorda ora - ma bastarono poche parole dell’allenatrice a ridarmi la carica. Le serviva un elemento esperto che facesse da guida alle giovanissime dell’Azzurra e la proposta mi intrigò». E così una delle più titolate esponenti del basket femminile bresciano con un passato anche in