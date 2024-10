La mentalità da professionista di Matteo Chiarlone, promessa paralimpica

Vincenzo Cito

Disco, peso, giavellotto: il campione ipovedente è già finito nei radar dei gruppi sportivi militari

Matteo Chiarlone a una premiazione - © www.giornaledibrescia.it

Nella disinvoltura con cui Matteo Chiarlone per la prima volta in vita sua afferra il vortex c’è tutto il carattere di un giovane abituato ad allontanare ben altri ostacoli dal proprio cammino. E quando l’attrezzo usato nelle categorie giovanili plana lontanissimo dal punto in cui è stato lanciato, chi assiste alla scena avverte il segnale di una predestinazione. Ci sono talenti che sbocciano quasi per caso, altri che vengono trascurati o dimenticati. Saperli riconoscere e valorizzare è il primo