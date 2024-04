La corsa di Maya per scappare dalle botte fino al traguardo della libertà

Vincenzo Cito

L’orrore della podista vissuto in Moldavia, la rinascita nel nostro Paese. Con l’Unicef la sua vicenda oggi è esempio e simbolo

3 ' di lettura

Maya Stratulea: la sua storia è divenuta simbolo di rinascita

Un giorno Maya Stratulea pensò davvero di farla finita. Fu quando vide la mamma - confusa dai fumi dell’alcool - afferrare per l’ennesima volta un bastone per picchiarla. «La implorai di usarne uno più grosso - ricorda oggi -, perché volevo morire. Vivevo da schiava in casa mia, costretta a lavorare tutto il giorno nelle campagne della Moldavia. I mie genitori mi impedivano di andare a scuola, giunsero perfino a bruciarmi i libri». Cominciò così, a soli 9 anni, la sua vita da randagia, per allon