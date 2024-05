In cammino tra i sacrari militari vicentini: Angelo, Gianfranco e Fabio pellegrini della memoria

L’impresa dei tre bresciani che domenica porteranno simbolicamente all’adunata di Vicenza tutti i giovani che hanno perso la vita sulle montagne durante la Prima Guerra mondiale

2 ' di lettura

I tre alpini bresciani in un tratto della loro fatica - © www.giornaledibrescia.it

«Nei nostri zaini, domenica, porteremo simbolicamente in sfilata tutti i giovani alpini che hanno perso la vita su queste montagne durante la Prima Guerra mondiale. Sfileranno con noi, perché a loro è stato impedito di farlo e la storia non può non averci insegnato nulla». Angelo Dolzanelli, alpino di Zanano, dopo quasi una settimana di cammino per visitare i sacrari militari della terra vicentina dove riposano decine di migliaia di giovani soldati che hanno sacrificato la vita per la Patria, se