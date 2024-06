Il New Volley Rezzato Collini finalmente promosso in serie D

Vincenzo Cito

Un salto di categoria che sembrava tabù sfatato grazie ad un team coeso ed entusiasta

3 ' di lettura

La festa delle ragazze dopo la promozione - © www.giornaledibrescia.it

La promozione? Per anni a Rezzato ha fatto rima con maledizione. Nel 2021, dopo la conquista della coppa Brescia, la notizia del ripescaggio in D arrivò troppo tardi per fare la squadra e il team fu costretto a rinunciare. Poi due secondi posti consecutivi e ne saliva solo una. Nel 2024? Regular season dominata con 14 vittorie da tre punti su 14, come nessuna negli altri gironi. E il 3-0 a Malegno alla prima giornata della poule promozione ideale prologo di quella che sembrava una galoppata vers