Il cake design della bresciana Annarita Zambelli ha vinto negli Usa

Sono stati annunciati domenica 20 ottobre i progetti vincitori dei Ccm Awards 2024, «gli Oscar del cake design», come qualcuno li definisce. La competizione online organizzata dalla rivista Cake Collaboration Magazine è stata vinta anche da una cake designer bresciana.

Chi è Annarita Zambelli

Annarita Zambelli vive in città e insieme ad altri designer ha vinto quest’anno il primo premio dei Ccm Awards, grazie anche a una sua scultura di zucchero.

La competizione non riguarda infatti le classiche torte, ma le cake collaboration, che partono dal cake design per concentrarsi più sul modellamento e sulla tecnica scultorea.

Come spiega Zambelli, la cake collaboration «è una collaborazione di più artisti provenienti da tutto il mondo che realizzano opere di sugar art in base a un tema definito da un host. In questo caso la nostra referente di progetto era la docente Catia Guida. Le collaborazioni più belle vengono decretate attraverso una votazione».

Il tema

Quest’anno il tema scelto da Guida è stato l’arte di Michael Cheval, artista dell’assurdismo. Il centinaio di artisti coinvolti ha quindi realizzato sculture di zucchero ispirate alla sua opera.

«Erano quindi opere, non torte. Tutte insieme formano un tributo a Michael Cheval». Quella da lei scelta e ricreata rappresenta un clown malinconico e si intitola «Vigilanza». «È la versione tridimensionale del quadro. L’opera non è solo scolpita, ma anche tutta dipinta».

La scultura di zucchero di Zambelli ispirata a un quadro di Michael Cheval - © Annarita Zambelli

Quest’anno non c’è stata la cena di gala in presenza per l’annuncio dei vincitori, quindi Zambelli non è volata negli Usa. Ad annunciare i progetti sul podio ci ha pensato una diretta su Facebook, sulla pagina ufficiale della rivista Cake Collaboration Magazine.