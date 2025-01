Il bresciano Lorenzo Paterlini, promessa dell’atletica paralimpica

Vincenzo Cito

Il 18enne ha ottenuto il doppio argento agli Assoluti. Il padre, sua storica guida nelle corse, ora fatica a stargli dietro

4 ' di lettura

Lorenzo Paterlini con Alessandra Carnevali, guida nei 100 e 200

Anche le mani accoglienti di un genitore prima o poi dovranno allontanarsi perché il proprio figlio possa spiccare da solo il salto nella vita. Per Lorenzo Paterlini, 18 anni, uno dei più veloci ipovedenti italiani ciò avverrà prima del previsto perché papà Marco, 50 anni, come guida non riesce proprio più a stargli dietro. Chi è Lorenzo Paterlini Paterlini, tesserato al Cus Brescia, è uno dei giovani più promettenti dell’atletica leggera paralimpica italiana. Nella categoria t12 (ipovedente con