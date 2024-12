Gianpaolo Gabanetti, pugile poeta mai sconfitto in 110 match

Vincenzo Cito

A 83 anni guarda orgoglioso a una carriera eccezionale. Da campione superwelter vinse un panino e 500 lire

Gianpaolo Gabanetti, ex pugile bresciano - © www.giornaledibrescia.it

Quando Gianpaolo Gabanetti, 83 anni, disputò il primo incontro di boxe andò giù al primo colpo dell’avversario. Ma – come ha sempre fatto nella sua esistenza – si rialzò subito, vinse per ko alla seconda ripresa e da allora in poi non ha più perso un incontro dilettantistico (110 match, nessuna sconfitta) fino a diventare nel 1965 campione italiano dei superwelter tra i professionisti. Ricordi Di quel lontanissimo esordio ricorda una cosa in particolare. «Il premio. Al ritorno ci fermammo su un