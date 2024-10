Fu un bresciano a dare il nome a una delle auto più iconiche di sempre

L’ingegnere Guidobaldo Trionfi vinse il concorso indetto dalla Alfa Romeo per battezzare la 1600 spider: la storia

Trionfi riceve le chiavi del Duetto da Giuseppe Luraghi

Brescia. È il 1966. Il Sessantotto comincia in anticipo coi primi scontri fisici e il primo morto, lo studente Paolo Rossi. In tv va in onda il primo episodio di «Star Trek» e il 4 novembre l’Arno finisce fuori dagli argini mandando sott’acqua Firenze. La nuova Chiesa di papa Montini abolisce l’istituzione dell’inquisizione detta «Indice», mentre John Lennon sostiene pubblicamente che i Beatles sono «più popolari di Gesù Cristo». Ma è soprattutto l’estate della spensieratezza, come tante in quel