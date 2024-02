Francesco Cancelli, la rinascita col basket in carrozzina dopo un calvario di interventi

Vincenzo Cito

Più volte sotto i ferri per neoplasie alla schiena, ha scoperto la pallacanestro durante la riabilitazione. Da sempre milita nel club che tiene alti i nostri colori, Icaro

Francesco Cancelli con la maglia dell'Italia - © www.giornaledibrescia.it

È nel buio più profondo che può accendersi la luce. Succede a Francesco Cancelli in una gara di serie B persa in partenza contro la corazzata Bologna, che Brescia tra l’altro sta affrontando a ranghi ridotti. Sull’altro fronte spopola Giacomo Forcione, astro nascente del nostro basket in carrozzina. I suoi numeri stanno strappando applausi anche al pubblico di casa, ma a un certo punto, stimolano pure la vena mai sopita del giocatore di Icaro, che risponde con altrettanto estro, memore di aver r