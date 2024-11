Francesca Arici, una vita in Olanda tra l’algebra e il teatro

Passione e talento oltre confine: la 38enne di San Polo-Buffalora racconta la vita in Olanda

3 ' di lettura

Francesca Arici, la ricercatrice è originaria di Brescia - foto P. Nauta

La passione è la sua cifra: Francesca Arici, 38 anni di San Polo-Buffalora, si divide tra famiglia, ricerca e insegnamento universitari e il teatro. Diploma al Copernico, laurea in matematica alla Cattolica, ha messo radici in Olanda. A sentirla parlare si percepisce tranquillità e frizzantezza. Una vitalità non comune. Borsa di studio Nei Paesi Bassi dice di esserci arrivata per caso dopo un Erasmus in Germania: «Durante la specialistica a Gottinga mi sono appassionata all’algebra di operatori