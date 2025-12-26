Footgolf, da Brescia otto giocatori in Nazionale al Mondiale

È un 2025 da incorniciare per il Brescia Footgolf. La società ha infatti conquistato il quarto scudetto consecutivo, piazzato diversi giocatori nella categoria superiore e, ciliegina sulla torta, ben otto tesserati sono stati convocati nella Nazionale italiana che parteciperà ai Campionati del mondo 2026 in Messico.

Si tratta di Alessandro Belleri, Francesco Faini, Mattia Damonti, Mauro Dell’Orco, Fabio Urbani, Christian Smussi, Ivan Pelati e Carlo Cedoni: otto atleti che porteranno il vessillo di Brescia sul palcoscenico internazionale. Un riconoscimento che conferma il valore dei giocatori e la solidità di un club ormai punto di riferimento nazionale.

Come si gioca

Il footgolf è una disciplina che unisce calcio e golf: i giocatori devono calciare il pallone in buche posizionate lungo il percorso nel minor numero di tiri possibile, seguendo regole simili a quelle del golf. Grande soddisfazione per questi risultati è stata espressa dai vertici societari: «Possiamo dire che sin dall’inizio la base di tutto per noi è stata l’amicizia – racconta il presidente Francesco Faini –. Ci siamo ritrovati con la voglia di divertirci e fare sport. Certo, a tutti noi piace vincere e questo è un ingrediente che rende più stimolante il tutto, ma l’amicizia e il piacere di stare insieme sono le principali prerogative della nostra società».

Francesco Faini e Alessandro Belleri - © www.giornaledibrescia.it

Il gruppo

Nonostante il livello delle competizioni sia cresciuto e le squadre avversarie si rafforzino sempre di più, il Brescia Footgolf ha scelto di restare fedele alle origini. «Il nostro gruppo – sottolinea Faini – è tutto bresciano e composto da amici, prima che da giocatori che vogliono vincere qualche trofeo. Un vero “made in Brescia”, che ci aiuta in tutta l’attività, dall’organizzazione delle trasferte alle gare, fino alla gestione della società». Lo spirito di squadra e la continuità hanno permesso al club di distinguersi anche a livello individuale.

Diversi atleti hanno guadagnato la «promozione» grazie ai punteggi ottenuti durante la stagione, segnale di un vivaio solido e di talenti pronti a misurarsi ai livelli più alti. «Gli scudetti che abbiamo conquistato in questi anni– spiega il presidente – sono stati ottenuti grazie ai punti che ciascuno ha portato per l’unico scopo comune. Essere sempre uniti e, prima di tutto, amici, ci ha permesso di superare le difficoltà e di mantenere intatta la nostra fame di vittorie».

La squadra del Brescia Footgolf al completo - © www.giornaledibrescia.it

Il futuro

Il 2026 si apre ora con nuove sfide: confermarsi non sarà semplice, ma la squadra guarda avanti con entusiasmo. «Vincere non è mai facile. Ripetersi è ancora più difficile – osserva Faini –. Le rivali si rafforzano e confermarsi diventa un’impresa. A noi, comunque, piace vincere e ci proveremo anche nel nuovo anno. Lo faremo mantenendo però invariati i nostri punti di riferimento».

L’appuntamento mondiale in Messico rappresenterà un banco di prova per gli otto convocati, ma anche l’occasione per portare il nome di Brescia sul palcoscenico internazionale. «La nostra squadra è pronta a rimanere compatta per superare le difficoltà e regalarsi nuove soddisfazioni – conclude Faini –. Magari colorate da splendidi toni iridati…». Il 2025 del Brescia Footgolf si chiude, così, con numeri, titoli e talenti che confermano il club come vero punto di riferimento della disciplina a livello nazionale.