Dormitorio San Vincenzo, tutto iniziò la notte di Natale del 1899

A lanciare l’idea Giorgio Montini, papà di Paolo VI

La prima camerata. Dove vennero accolti i primi ospiti del Dormitorio

Tutto è iniziato a Natale del 1899. In quella freddissima notte è stato aperto l’ospizio intitolato a San Vincenzo de’ Paoli, allestito ai piedi del castello in via Sant’Urbano. L’obiettivo era «provvedere ai bisogni della notte sempre cattiva consigliera» offrendo «al malato, a chi in cerca di lavoro volge il suo passo errante, un tetto amico e un buon letto». A lanciare l’idea era stato l’8 dicembre dell’anno prima Giorgio Montini, padre di Paolo VI: «Per recare ad alcuni degli infelici, disgr